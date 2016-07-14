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    Лави бойовиків «ДНР» поповнюються зеками

    • Сьогодні, 13:13
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    В одній з останніх партій «кандидатів на службу», які прибули в Донецьк, знаходилося 28 засуджених з Горлівки

    До лав «ДНР» російські куратори активно набирають засуджених, які відбувають покарання у виправних установах на окупованій території. Про це у Facebook повідомляє «Інформаційний Супротив».

    «Так, в одній з останніх партій «кандидатів на службу», які прибули в Донецьк, знаходилося 28 засуджених з Горлівки. У той же час, після підвищення ступеня бойової готовності в частинах «1-го АК ДНР», «контррозвідка МДБ ДНР» розпочала розслідування частих випадків неприбуття бойовиків в розташування частини (підозра на дезертирство). Найбільша кількість таких випадків зафіксована в «3-й омсбр» і «7 омсбр», йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялось, сьогодні, 8 лютого, вранці загинув ватажок батальйону бойовиків «Сомалі» Михайло Толстих, відомий як Гіві. 

    У Службі безпеки України поки що не підтверджують і не спростовують звістку про смерть Гіві, інформація перевіряється.

    У так званих «правоохоронних органах» «ДНР» не виключають, що вбивство бойовика Гіві було організовано Києвом. 

    Справжнє ім’я Гіві – Михайло Толстих. Він брав активну участь в окупації Донбасу російськими військами та найманцями. Гіві також був командиром батальйону «Сомалі», який входить до складу терористичного угруповання «Донецька народна республіка» («ДНР»).

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