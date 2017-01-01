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    Окупаційні війська на Донбасі отримали підкріплення з Росії

    • Сьогодні, 13:27
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    Російську техніку перевозили групами по 5-6 одиниць, переважно в сутінках або в темний час доби, по різних дорогах

    Бойовики «ДНР» отримали підкріплення від російських кураторів. Про це у Facebook повідомляє «Інформаційний Супротив».

    «Перекидання здійснювалося кількома групами, протягом 2 діб. У складі БТГр - 8 танків, 22 ББМ - в основному БМП-1 \ 2 (в тому числі у вигляді розвідувальних модифікацій і КШМ), також модернізовані МТ-ЛБ, БТР-70 \ 80, 16 вантажівок (в тому числі 4 кунга) , 2 джипа і 4 ГАЗ-66. Також в складі БТГр - 6-та гарматна батарея гаубиць Д-30 \ 30А (перевезення - Уралами), 4 од. 152-мм САУ 2С3 «Акація» на тралах», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що техніку перевозили групами по 5-6 одиниць, переважно в сутінках або в темний час доби, по різних дорогах. БТГр перекидалася в північному напрямку, особовий склад переодягнений у форму місцевих бойовиків.

    «Стаханівська група окупантів отримала посилення автотранспортом і бронетехнікою. Прибуло в район Брянки, Ірміно та Первомайська у вигляді маршового поповнення для доукомплектування підрозділів «2-го АК ЛНР» в даному районі. У складі посилення - 8 одиниць БТР-70 \ 80, 12 вантажівок (в тому числі броньованих КАМАЗів) і близько 5 од. МТ-ЛБ. Посилення перекидалося через Михайлівка - Брянка, фіксувалося на Алмазної і далі на Ірміно та Первомайськ, частина пішла через Брянки на Калинове», - повідомили в ІС.

    Також зазначається, що командуванням «1-го АК ДНР» проведено екстрене доукомплектування особовим складом підрозділів «11-го полку» (в / ч 08818), який бере участь в бойових діях на Авдіївському напрямку, і несе серйозні втрати. Командування «полку» повідомило, що і після доукомплектування «некомплект» в підрозділах досягає 40%, в зв'язку з чим «полк» не здатний виконувати завдання, що ставляться завдання в повному обсязі.

    З числа викладачів і слухачів «Донецького військового училища» командуванням «1-го АК ДНР» формується зведений підрозділ, яке планується перекинути в район Спартака (Донецьк, Авдіївське напрямок) для виконання бойових завдань.

    Як повідомлялось, до лав «ДНР» російські куратори активно набирають засуджених, які відбувають покарання у виправних установах на окупованій території.

    Як повідомлялось, сьогодні, 8 лютого, вранці загинув ватажок батальйону бойовиків «Сомалі» Михайло Толстих, відомий як Гіві. 

    У Службі безпеки України поки що не підтверджують і не спростовують звістку про смерть Гіві, інформація перевіряється.

    У так званих «правоохоронних органах» «ДНР» не виключають, що вбивство бойовика Гіві було організовано Києвом. 

    Справжнє ім’я Гіві – Михайло Толстих. Він брав активну участь в окупації Донбасу російськими військами та найманцями. Гіві також був командиром батальйону «Сомалі», який входить до складу терористичного угруповання «Донецька народна республіка» («ДНР»).

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