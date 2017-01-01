Бойовики готуються до «днів республік», а невдоволення людей зростає

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Ватажки «ДНР» і «ЛНР»

Керівників «республік» звинувачують у використанні своїх посад тільки з метою власного збагачення

Напередодні так званих днів «ДНР» і «ЛНР» зросло невдоволення місцевого населення діяльністю «органів влади республік». Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Наростає невдоволення населення тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей діяльністю т.зв. «органів виконавчої та законодавчої влади», що проявилося у збільшенні напередодні т.зв. «днів республік, 11 травня ц.р. – ДНР, 12 травня ц.р. – ЛНР» кількості випадків висування публічних претензій (у т.ч. з боку лояльних «ЛНР/ДНР» представників бізнесу та громадських спільнот і організацій) до керівників різних рівнів», - йдеться в повідомленні ГУР.

Керівників «республік» звинувачують у використанні своїх посад тільки з метою власного збагачення і нехтуванні проблемами простих людей.

Як повідомляв «Главком», вранці 9 травня бойовики самопроголошених «ДНР» і «ЛНР» провели «військові паради». Зокрема, в «параді» в Донецьку було задіяно понад 50 одиниць військової техніки.

Командування російських військ на Донбасі наказало відправити на передові позиції військову техніку, яку було задіяно під час «параду» 9 травня у підконтрольних бойовикам Донецьку та Луганську.