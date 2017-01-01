Окупаційна влада проводить у Донецьку й Луганську «парад»

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«Парад» у Донецьку

Трансляцію цих «парадів» ведуть федеральні канали країни-агресора

Вранці 9 травня в Донецьку бойовики самопроголошеної «ДНР» проводять «військовий парад». Про це повідомляє сепаратистський сайт ДАН.

Повідомляється, що в «параді» задіяно понад 50 одиниць військової техніки.

Аналогічний «парад» проводять і бойовики «ЛНР» в центрі Луганська.

Трансляцію цих «парадів» ведуть федеральні канали країни-агресора – Росії. При цьому Україну називають «захватчиком Донбасса» і «противником».

Як повідомлялося, у Москві о 10-й годині розпочнеться військовий парад, який, як завжди пройде з розмахом: на Червону площу вийдуть. близько 10 тис. російських військових, 114 одиниць наземної техніки і 72 одиниці авіації