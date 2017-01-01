  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Окупаційна влада проводить у Донецьку й Луганську «парад»

    • Сьогодні, 09:43
    • Розсилка
    <p>&laquo;Парад&raquo; у Донецьку</p>

    «Парад» у Донецьку

    Трансляцію цих «парадів» ведуть федеральні канали країни-агресора

    Вранці 9 травня в Донецьку бойовики самопроголошеної «ДНР» проводять «військовий парад». Про це повідомляє сепаратистський сайт ДАН.

    Повідомляється, що в «параді» задіяно понад 50 одиниць військової техніки.

    Аналогічний «парад» проводять і бойовики «ЛНР» в центрі Луганська.

    Трансляцію цих «парадів» ведуть федеральні канали країни-агресора – Росії. При цьому Україну називають «захватчиком Донбасса» і «противником».

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Окупаційна влада проводить у Донецьку й Луганську «парад»
    Окупаційна влада проводить у Донецьку й Луганську «парад»
    Окупаційна влада проводить у Донецьку й Луганську «парад»
    Окупаційна влада проводить у Донецьку й Луганську «парад»
    Окупаційна влада проводить у Донецьку й Луганську «парад»

    Як повідомлялося, у Москві о 10-й годині розпочнеться військовий парад, який, як завжди пройде з розмахом: на Червону площу вийдуть. близько 10 тис. російських військових, 114 одиниць наземної техніки і 72 одиниці авіації

    Читайте також
    бойовики на Донбасі Друга світова війна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ