Бойовики «ЛНР» розорили власні запаси психотропів, - розвідка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Терористи нехтують дисципліною та обкрадають свої медичні склади

Серед особового складу російських військових на Донбасі зростає кількість правопорушень та самовільного залишення військових частин.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

«У ніч на 8 березня ц.р. двоє російських військовослужбовців медичної роти 2 АК знаходячись на чергуванні самовільно залишили місце служби. Розслідуванням у медичному підрозділі вже виявлено велику нестачу лікарських засобів групи «А» та психотропних і сильнодіючих препаратів», - йдеться в повідомленні.

Раніше штаб АТО повідомив, що «під час несення служби на передових позиціях, наші військовослужбовці виявили ворожу снайперську групу, одного снайпера знищено».

Як стверджують бійці АТО, вбитий на Донбасі снайпер був з Росії.