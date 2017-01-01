Вбитий на Донбасі снайпер був з Росії – бійці АТО

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У снайпера бойовиків українські віійськові знайшли російські документи

Снайпер бойовиків, якого вбили бійці під час відбиття атаки ДРГ, виявився росіянином.

Про це йдеться на офіційній сторінці 72-ої бригади, бійці якої і відбивали атаку.

«Новина від 8 березня: хлопці наші ДРГ відбили. Снайпера прихлопнули, рашика з дировськими (так бійці називають утворення ОРДО через їхню абревіатуру «ДНР» - ред.) документами», - зазначили бійці.

Інші співрозмовники ЗМІ підтверджують, що вбитий снайпер не був з України.

Раніше штаб АТО повідомив, що «під час несення служби на передових позиціях, наші військовослужбовці виявили ворожу снайперську групу, одного снайпера знищено».

Інших подробиць не наводили.

Джерело: Українська правда