Вбитий на Донбасі снайпер був з Росії – бійці АТО
- Сьогодні, 11:06
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У снайпера бойовиків українські віійськові знайшли російські документи
Снайпер бойовиків, якого вбили бійці під час відбиття атаки ДРГ, виявився росіянином.
Про це йдеться на офіційній сторінці 72-ої бригади, бійці якої і відбивали атаку.
«Новина від 8 березня: хлопці наші ДРГ відбили. Снайпера прихлопнули, рашика з дировськими (так бійці називають утворення ОРДО через їхню абревіатуру «ДНР» - ред.) документами», - зазначили бійці.
Інші співрозмовники ЗМІ підтверджують, що вбитий снайпер не був з України.
Раніше штаб АТО повідомив, що «під час несення служби на передових позиціях, наші військовослужбовці виявили ворожу снайперську групу, одного снайпера знищено».
Інших подробиць не наводили.
Джерело: Українська правда