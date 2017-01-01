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    Вбитий на Донбасі снайпер був з Росії – бійці АТО

    • Сьогодні, 11:06
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    У снайпера бойовиків українські віійськові знайшли російські документи

    Снайпер бойовиків, якого вбили бійці під час відбиття атаки ДРГ, виявився росіянином.

    Про це йдеться на офіційній сторінці 72-ої бригади, бійці якої і відбивали атаку.

    «Новина від 8 березня: хлопці наші ДРГ відбили. Снайпера прихлопнули, рашика з дировськими (так бійці називають утворення ОРДО через їхню абревіатуру «ДНР» - ред.) документами», - зазначили бійці.

    Інші співрозмовники ЗМІ підтверджують, що вбитий снайпер не був з України.

    Раніше штаб АТО повідомив, що «під час несення служби на передових позиціях, наші військовослужбовці виявили ворожу снайперську групу, одного снайпера знищено».

    Інших подробиць не наводили.

    Джерело: Українська правда

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