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    Бойовики накрили Авдіївку «Градами»

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    Авдіївка
    Авдіївка

    Внаслідок обстрілу отримав поранення житель Авдіївки

    У вівторок, 23 травня, близько 16:40 бойовики з «Градів» обстріляли стару частину Авдіївки Донецької області. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook начальник Головного управління Нацполіції в Донецькій області В’ячеслав Аброськін.

    «Авдіївка… Бойовики з «градів» обстріляли стару частину міста. Снаряди потрапили в будинки на вул.Колосова, 96, та Леваневського, 3. На щастя, ніхто не постраждав», - написав він.

    Разом з тим, за його даними, «на вул.Лермонтова, 45, поранення в голову отримав чоловік».

    На місці працює слідчо-оперативна група Авдіївського відділення поліції.

    Нагадаємо, минулої доби бойовики 59 разів обстріляли позиції українських військовослужбовців у зоні АТО. Ситуація залишається складною й у південному та східному передмістях Авдіївки, де бандити вночі інтенсивно обстрілювали укріплення ЗС України з мінометів калібру 120 та 82 мм, а також стрілецької зброї та гранатометів.

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