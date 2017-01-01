Жебрівський приїхав в Авдіївку із «чарівним пєндєлєм»

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Авдіївка

Голова Донецької області каже, що керівництво Авдіївки не виконало завдань, поставлених перед ними у лютому цього року

Керівництво Авдіївської військово-цивільної адміністрації не виконало завдань, поставлених перед ними у лютому цього року. Про це пише Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації (ВЦА) Павло Жебрівський у Facebook, повідомляє «Главком».

За його словами, для контролю виконання цих завдань сьогодні він відвідав місто.

«Приїхав сьогодні в Авдіївку із «чарівним пєндєлєм». Керівникові ВЦА дуже чітке завдання: до кінця червня завершити перекриття периметрів (дах, стіни, вікна) усіх зруйнованих окупантами будинків. Не тільки свіжозруйнованих, але й тих, які були зруйновані в ході бойових дій починаючи від 2014 року. У тих будинках, де проживають старі і немічні люди, допоможемо зробити ремонт», - написав голова області.

Жебрівський також повідомив, що для координації роботи, допомоги та методичного підсилення Авдіївської ВЦА створив робочу групу, яку очолив заступник голови Донецької обласної ВЦА Віктор Ремський. До робіт по відновленню житла в Авдіївці будуть також залучені і працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, додав він.

Нагадаємо, 16 травня бойовики обстріляли стару частину Авдіївки на Донеччині. Під час артобстрілу один із снарядів влучив прямо на подвір'я приватного домоволодіння по вулиці Соборній. В результаті в будинку вибиті вікна, осколками пошкоджені стіни та дах.

13 травня бойовики «ДНР» обстріляли стару частину міста Авдіївка, внаслідок чого загинули четверо мирних жителів, одного було важко поранено.