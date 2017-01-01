Бойовики накрили вогнем Попаснянський район

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Противник використовував міномети, автоматичні та протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети

У неділю, 19 березня, внаслідок ворожого обстрілу з протитанкових гранатометів по позиціях українських військовослужбовців поблизу села Новоолександрівка Попаснянського району було контужено українського бійця. Про це повідомляє прес-служба Луганської ОДА.

Крім того, вздовж лінії розмежування об’єднані російсько-терористичні бандформування 10 разів порушували «режим тиші».

Зокрема, у напрямку сіл Новозванівка, Новоолександрівка і Троїцьке Попаснянського району шість разів застосовувалися 120-мм і 82-мм міномети, автоматичні та протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

По укріпленнях сил АТО поблизу смт Станиця Луганська й села Валуйське бойовики три рази відкривали вогонь з протитанкових та підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У напрямку села Лобачеве Новоайдарського району противник використовував автоматичні гранатомети.

Також вчора вранці при перетині блокпосту, розташованого на в’їзді до міста Щастя, водій автомобіля «ВАЗ 2115» не виконав вимогу військовослужбовців про зупинку транспортного засобу та здійснив спробу перетнути вказаний блокпост.

У зв’язку з цим фактом військовослужбовці відкрили вогонь з автоматичної зброї по автомобілю. Правопорушник не постраждав.

Відносно нього працівниками поліції складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 130 КУпАП – керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Під час зупинки транспортного засобу отримав тілесні ушкодження наш військовослужбовець.