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    Бойовики обстріляли Красногорівку: пошкоджені лікарня та школа

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    Бойовики обстріляли Красногорівку: пошкоджені лікарня та школа
    Бойовики обстріляли Красногорівку: пошкоджені лікарня та школа

    Співробітники поліції під безперервним обстрілом почали евакуацію персоналу лікарні у Красногорівці

    Вранці 28 травня бойовики почали обстріл Красногорівки, пошкоджено будівлю лікарні.

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    Про це в соцмережі Facebook повідомив начальник головного управління Національної поліції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

    «Красногорівка. О 06-40 бойовики почали обстріл міста. Є інформація про пошкодження будівлі міської лікарні, кілька снарядів впало в житловому секторі (в районі заводу)», - написав він.

    Аброськін зазначив, що інформація про пошкодження і постраждалих уточнюється.

    На місці працює слідча група поліції Мар'їнки.

    Він додав, що станом на 07.45 розстріл триває, співробітники поліції під безперервним обстрілом почали евакуацію персоналу лікарні і хворих терапевтичного відділення. В основному, це люди похилого віку.

    «Снаряди потрапили в школу # 2. Будівля горить», - зазначив Аброськін.

    Нагадаємо, ситуація в зоні АТО залишається складною. Впродовж доби, 27 травня, російсько-терористичні бандформування 49 разів відкривали вогонь по підрозділах ЗС України, неодноразово використовуючи й важке артилерійське озброєння.

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