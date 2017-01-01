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    Бойовики обстріляли відділ прикордонної служби у Павлополі

    • Сьогодні, 21:58
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    Підрозділи і резерви загону прикордонників приведені в бойову готовність

    Бойовики обстріляли позиції українських військових та прикордонників під Павлополем Донецької області.

    Про це повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби України Олег Слободян на своїй сторінці у Facebook.

    «Мінімум один снаряд розірвався. Втрат серед особового складу прикордонного підрозділу немає. Обстріл завершився вже після 19.30. Підрозділи і резерви загону приведені в бойову готовність», — зазначив речник ДПСУ.

    Раніше повідомлялося, що бойовики обстріляли житлові квартали Красногорівки Донецької області. Спостережна група української сторони Спільного центру з контролю і координації зафіксувала пошкодження двох житлових будинків по вулиці Ломоносова.

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