Бойовики обстріляли житлові квартали Мар’їнки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Противник накривав прифронтову Мар’їнку з мінометів калібру 82-мм, та озброєння БМП

Наразі оперативними службами з’ясовується вид зброї, з якої ведуть обстріли бойовики

Бойовики обстріляли позиції Збройних сил України в районі Мар’їнки Донецької області. Під вогонь потрапили житлові квартали міста.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«Відомо, що є руйнування будинків, про постраждалих мешканців чи військовослужбовців наразі інформація відсутня», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі оперативними службами з’ясовується вид зброї, з якої ведуть обстріли бойовики.

«Та за непідтвердженою інформацією мова йде про міномети калібру 82-мм, озброєння БМП та гранатомети», — повідомляє штаб.

В штабі АТО уточнили, що по Мар’їнці ворог гатив з БМП та мінометів.

Обстріл тривав більше години. Встановлено і підтверджено, що противник накривав прифронтову Мар’їнку з мінометів калібру 82-мм, та озброєння БМП.

Пошкоджено будинки мирних мешканців по вулицях Леніна та Орджонікідзе.

За попередньою інформацією, втрат серед мирного населення немає.

Нагадаємо, бойовики сьогодні обстріляли контрольний пост «Мар'їнка», обійшлося без постраждалих.

Станом на 18:00 в зоні АТО зафіксовано 9 обстрілів.