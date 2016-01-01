Бойовики обстрілюють позиції Збройних Сил на всіх напрямках

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В понеділок проросійські бойовики 30 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО

Сьогодні, 19 грудня, бойовики 30 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«19 грудня бойовики продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках. Найбільше, як зазвичай, на Маріупольському напрямку... На цю хвилину відбулося 30 обстрілів», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, зі 122 міліметрової артилерії російсько-окупаційні війська обстріляли Водяне. З мінометів 120 та 82 міліметри окупанти неодноразово обстрілювали наші позиції в районі Широкиного, Новотроїцького та Талаківки. Біля Широкиного тричі фіксувалися обстріли з БМП, а поблизу Павлополя – зі стрілецької зброї.

В районі Луганського та Авдіївки, що на Донецькому напрямку, бойовики вели вогонь з мінометів різних калібрів. Біля Зайцевого – з гранатометів.

У штабі повідомили, що на Луганському напрямку з гранатометів вели вогонь по Новоолександрівці, Лобачевому та Станиці Луганській. З стрілецької зброї - по Новоолександрівці.

Нагадаємо, сьогодні у госпіталь Харкова доправили шістьох поранених бійців з району Світлодарської дуги.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України відбили атаку бойовиків на Світлодарській дузі.