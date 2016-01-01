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    Бойовики обстрілюють позиції Збройних Сил на всіх напрямках

    • 19 Грудня, 19:22
    • Розсилка

    В понеділок проросійські бойовики 30 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО

    Сьогодні, 19 грудня, бойовики 30 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО.

    Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    «19 грудня бойовики продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках. Найбільше, як зазвичай, на Маріупольському напрямку... На цю хвилину відбулося 30 обстрілів», - йдеться в повідомленні. 

    Як зазначається, зі 122 міліметрової артилерії російсько-окупаційні війська обстріляли Водяне. З мінометів 120 та 82 міліметри окупанти неодноразово обстрілювали наші позиції в районі Широкиного, Новотроїцького та Талаківки. Біля Широкиного тричі фіксувалися обстріли з БМП, а поблизу Павлополя – зі стрілецької зброї. 

    В районі Луганського та Авдіївки, що на Донецькому напрямку, бойовики вели вогонь з мінометів різних калібрів. Біля Зайцевого – з гранатометів. 

    У штабі повідомили, що на Луганському напрямку з гранатометів вели вогонь по Новоолександрівці, Лобачевому та Станиці Луганській. З стрілецької зброї - по Новоолександрівці.

    Нагадаємо, сьогодні у госпіталь Харкова доправили шістьох поранених бійців з району Світлодарської дуги.

    Раніше повідомлялося, що Збройні сили України відбили атаку бойовиків на Світлодарській дузі.

     

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