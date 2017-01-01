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    Бойовики обстрілюють з мінометів околиці Авдіївки та об’єкти інфраструктури

    • Вчора, 23:36
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    Зона АТО
    Зона АТО

    Інформація щодо здійснення евакуації персоналу Донецької фільтрувальної станції наразі уточнюється

    Бойовики продовжують обстріли ділянок місцевості поблизу Авдіївки та ключових об’єктів інфраструктури.

    «Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню констатує, що незаконні збройні формування протягом 2 травня неодноразово здійснювали обстріли ділянок місцевості поблизу Авдіївки, позицій Збройних сил України та ключових об’єктів інфраструктури», - повідомляє прес-центр штабу АТО.

    Починаючи з 17:20 противник застосував чотири міни калібру 120 мм, 12 мін калібру 82 мм, СПГ, РПГ, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, що є грубим порушенням Мінських домовленостей про заборону застосування важких типів озброєнь.

    «Усі намагання Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін щодо заведення дзеркального режиму припинення вогню є марними, оскільки НЗФ ОРДО реалізують власні амбіції», - пояснюють у штабі.

    Нагадаємо, сьогодні ввечері зникло електропостачання на Донецькій фільтрувальній станції, яка забезпечує питною водою більше 600 тисяч мирних мешканців Авдіївки, Ясинуватої та Донецька.

    За попередніми даними перебої виникли на лінії електропередач «Макіївка-Авдіївський коксохімічний завод». 

    У штабі АТО додають, що інформація щодо здійснення евакуації персоналу Донецької фільтрувальної станції наразі уточнюється.

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