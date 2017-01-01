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    Донецька фільтрувальна станція знову знеструмлена

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    <div class="article-img__info"> <div class="image-description">Донецька фільтрувальна станція</div> <div class="article-img__source">Фото з відкритих джерел</div> </div>
    Донецька фільтрувальна станція
    Фото з відкритих джерел

    Запасу води в міських резервуарах Авдіївки вистарчить на кілька днів подачі за графіком

    Донецька фільтрувальна станція знову знеструмлена. Про це на своїй сторінці в Facebook написав глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

    «Знову знеструмлено Донецьку фільтрувальну станцію. Причина припинення енергопостачання поки що не встановлена. Повідомили про це наше представництво в СЦКК і дали запит на режим тиші. Електромонтажникам потрібно вийти в район Донецької фільтрувальної станції і визначити причину та характер пошкоджень», - повідомив він.

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    Також він додав, що запасу води в міських резервуарах Авдіївки вистарчить на кілька днів подачі за графіком.

    Востаннє електропостачання Донецької фільтрувальної станції було відновлено 22 квітня.

    Нагадаємо, українська сторона у Спільному центрі контролю і координації режиму припинення вогню (СЦКК) постійно повідомляє, що бойовики не дають гарантій безпеки для проведення аварійно-відновлювальних робіт електромережі в районі Авдіївки.

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    бойовики на Донбасі Донбас вода Павло Жебрівський електроенергія Донецьк Авдіївка
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