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Донецька фільтрувальна станція Фото з відкритих джерел

Запасу води в міських резервуарах Авдіївки вистарчить на кілька днів подачі за графіком

Донецька фільтрувальна станція знову знеструмлена. Про це на своїй сторінці в Facebook написав глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«Знову знеструмлено Донецьку фільтрувальну станцію. Причина припинення енергопостачання поки що не встановлена. Повідомили про це наше представництво в СЦКК і дали запит на режим тиші. Електромонтажникам потрібно вийти в район Донецької фільтрувальної станції і визначити причину та характер пошкоджень», - повідомив він.

Також він додав, що запасу води в міських резервуарах Авдіївки вистарчить на кілька днів подачі за графіком.

Востаннє електропостачання Донецької фільтрувальної станції було відновлено 22 квітня.

Нагадаємо, українська сторона у Спільному центрі контролю і координації режиму припинення вогню (СЦКК) постійно повідомляє, що бойовики не дають гарантій безпеки для проведення аварійно-відновлювальних робіт електромережі в районі Авдіївки.