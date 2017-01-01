Геращенко: бойовики підтвердили місцеперебування 50 зі 121 заручника

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Водночас терористи вимагають від України передати їм близько 600 людей

Представники окремих районів Донецької та Луганської областей підтверджують місцезнаходження лише близько 50 заручників зі 121, заявленого в списку українською стороною.

Про це повідомила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

«На сьогодні в цьому списку 121 заручник, це цивільні і військові. На жаль, представники ОРДО і ОРЛО підтверджують лише близько 50 людей із цього списку, ми знаємо місцезнаходження 70 осіб. Нам необхідно добитися підтвердження місцезнаходження всіх, кого ми знаємо», - сказала вона.

Геращенко також нагадала, що бойовики вимагають передати їм близько 600 людей.

«Серед яких є кілька десятків тих, хто не має ніякого відношення до конфлікту на Донбасі, більше ніж 50 тих злочинців, які скоїли надважкі злочини проти України, і вони не потрапляють під амністію, і є кілька сотень тих, хто не бажає переміщуватися на окуповані території», - розповіла віце-спікер парламенту.

За її словами, також ключовою проблемою є відсутність політичної волі з боку РФ здійснити подібний обмін.

Нагадаємо, Ірина Геращенко заявляла, що Російська Федерація виступає проти створення п'ятої робочої підгрупи з питань кордону в рамках Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі, бо не збирається залишати Донбас.

Також «Главком» повідомляв, що 418 людей на Донбасі вважаються зниклими безвісти.

Джерело: Інтерфакс-Україна