Бойовики утримують в заручниках 121 українця

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Заручники на Донбасі

Декого з військовослужбовців утримують у в'язницях в Донецьку понад 2,5 роки

Бойовики на Донбасі утримують в заручниках 121 українця, 418 вважаються зниклими безвісти.

Про це перший віце-спікер Верховної Ради, представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко повідомила на засіданні Міжпарламентської ради України-НАТО у Києві.

«На жаль, збільшується кількість заручників. За останній місяць ми маємо більше ніж на 10 громадян України більше в цих страшних списках незаконно утримуваних осіб. На сьогодні 121 українець незаконно утримується на територіях, непідконтрольних Україні», - сказала вона.

Геращенко зауважила, що це цивільні та військові.

Вона додала, що декого з військовослужбовців утримують у в'язницях в Донецьку понад 2,5 роки.

Крім того, перший віце-спікер наголосила, що на сьогодні у списку зниклих безвісти прізвища 418 осіб, серед яких також цивільні та військові.

Нагадаємо, Геращенко заявляла,що Україна готова до серйозних компромісів у питанні звільнення заручників.

Джерело: УНІАН