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    Бойовики утримують в заручниках 121 українця

    • Сьогодні, 10:31
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    Заручники на Донбасі
    Заручники на Донбасі

    Декого з військовослужбовців утримують у в'язницях в Донецьку понад 2,5 роки

    Бойовики на Донбасі утримують в заручниках 121 українця, 418 вважаються зниклими безвісти.

    Про це перший віце-спікер Верховної Ради, представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко повідомила на засіданні Міжпарламентської ради України-НАТО у Києві.

    «На жаль, збільшується кількість заручників. За останній місяць ми маємо більше ніж на 10 громадян України більше в цих страшних списках незаконно утримуваних осіб. На сьогодні 121 українець незаконно утримується на територіях, непідконтрольних Україні», - сказала вона.

    Геращенко зауважила, що це цивільні та військові.

    Вона додала, що декого з військовослужбовців утримують у в'язницях в Донецьку понад 2,5 роки.

    Крім того, перший віце-спікер наголосила, що на сьогодні у списку зниклих безвісти прізвища 418 осіб, серед яких також цивільні та військові.

    Нагадаємо, Геращенко заявляла,що Україна готова до серйозних компромісів у питанні звільнення заручників.

    Джерело: УНІАН

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