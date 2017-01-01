Бойовики утримують в заручниках 121 українця
- Сьогодні, 10:31
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Декого з військовослужбовців утримують у в'язницях в Донецьку понад 2,5 роки
Бойовики на Донбасі утримують в заручниках 121 українця, 418 вважаються зниклими безвісти.
Про це перший віце-спікер Верховної Ради, представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко повідомила на засіданні Міжпарламентської ради України-НАТО у Києві.
«На жаль, збільшується кількість заручників. За останній місяць ми маємо більше ніж на 10 громадян України більше в цих страшних списках незаконно утримуваних осіб. На сьогодні 121 українець незаконно утримується на територіях, непідконтрольних Україні», - сказала вона.
Геращенко зауважила, що це цивільні та військові.
Вона додала, що декого з військовослужбовців утримують у в'язницях в Донецьку понад 2,5 роки.
Крім того, перший віце-спікер наголосила, що на сьогодні у списку зниклих безвісти прізвища 418 осіб, серед яких також цивільні та військові.
Нагадаємо, Геращенко заявляла,що Україна готова до серйозних компромісів у питанні звільнення заручників.
Джерело: УНІАН