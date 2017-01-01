Бойовики влаштували провокаційний обстріл окупованого Ірміно – штаб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

АТО на Донбасі

Терористи стріляли по домівках мирних жителів

З метою звинувачення української сторони в обстрілах мирного населення бойовики здійснювали провокаційні обстріли позицій населених пунктів Калиново-Попасна та Новозванівка.

Про це йдеться у заяві прес-центру АТО у Фейсбуці.

«Протягом останніх трьох діб противник здійснював провокаційні обстріли позицій наших військ поблизу населених пунктів Калиново-Попасна та Новозванівка. При цьому вогонь вівся не лише по українських військових, а й по населених пунктах, що перебувають під тимчасовим контролем російсько-окупаційних військ. Зазначене здійснювалося з метою звинувачення української сторони в обстрілах мирного населення», - зазначили в штабі АТО.

У прес-центрі повідомляють, що черговою такою провокацією стали обстріли противником у ніч проти 14 січня житлових помешкань у місті Ірміно, що становило загрозу життю та здоров’ю мирних громадян. Інформація про зазначене була своєчасно надана до Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації розмежування сторін.