Бойовики обстріляли прикордонників у пункті пропуску «Мар’їнка»
- Сьогодні, 10:52
-
Розсилка
Мар'їнка
Прикордонники вогонь у відповідь не відкривали
Незаконні збройні формування вчора ввечері майже годину вели вогонь по позиції контрольного поста «Мар’їнка».
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
«Вогонь російські найманці відкрили майже о 20.00 зі стрілецької зброї та підствольних гранатометів. Обстріл вівся з боку тимчасово непідконтрольного н.п. Олександрівка», - зазначається в повідомленні.
Читайте також
За даними ДПСУ, під час обстрілу громадяни та транспортні засоби в контрольному посту «Мар’їнка» не перебували.
Постраждалих серед цивільних та військовослужбовців немає. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.
Нагадаємо, за минулу добу в зоні АТО бойовики здійснили 62 обстріли. Одного українського військового поранено.