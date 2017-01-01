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    Бойовики обстріляли прикордонників у пункті пропуску «Мар’їнка»

    • Сьогодні, 10:52
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    Мар'їнка
    Мар'їнка

    Прикордонники вогонь у відповідь не відкривали

    Незаконні збройні формування вчора ввечері майже годину вели вогонь по позиції контрольного поста «Мар’їнка».

    Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

    «Вогонь російські найманці відкрили майже о 20.00 зі стрілецької зброї та підствольних гранатометів. Обстріл вівся з боку тимчасово непідконтрольного н.п. Олександрівка», - зазначається в повідомленні.

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    За даними ДПСУ, під час обстрілу громадяни та транспортні засоби в контрольному посту «Мар’їнка» не перебували.

    Постраждалих серед цивільних та військовослужбовців немає. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.

    Нагадаємо, за минулу добу в зоні АТО бойовики здійснили 62 обстріли. Одного українського військового поранено.

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