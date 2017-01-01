Бойовики обстріляли прикордонників у пункті пропуску «Мар’їнка»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мар'їнка

Прикордонники вогонь у відповідь не відкривали

Незаконні збройні формування вчора ввечері майже годину вели вогонь по позиції контрольного поста «Мар’їнка».

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

«Вогонь російські найманці відкрили майже о 20.00 зі стрілецької зброї та підствольних гранатометів. Обстріл вівся з боку тимчасово непідконтрольного н.п. Олександрівка», - зазначається в повідомленні.

За даними ДПСУ, під час обстрілу громадяни та транспортні засоби в контрольному посту «Мар’їнка» не перебували.

Постраждалих серед цивільних та військовослужбовців немає. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.

Нагадаємо, за минулу добу в зоні АТО бойовики здійснили 62 обстріли. Одного українського військового поранено.