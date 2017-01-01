Бойовики з «Градів» обстріляли позиції ЗСУ: троє військових загинули, семеро поранено

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На Маріупольському напрямку з РСЗВ БМ-21 Град, 152 та 122 міліметрової артилерії обстріляно Талаківку

Загалом, за минулу добу, зафіксовано 115 обстрілів. На жаль, троє наших військових загинули, семеро поранено.

На Донецькому напрямку, використовуючи РСЗВ БМ-21 Град, окупанти вели вогонь по Галіцинівці. З 152 та 122 міліметрової артилерії, 120 та 82 міліметрових мінометів – по Авдіївці, Луганському, Троїцькому та Зайцевому. По Пісках, Кам’янці, Авдіївці та Луганському – неодноразово вогонь вели танки. З стрілецької зброї – по Зайцевому.

На Маріупольському напрямку з РСЗВ БМ-21 Град, 152 та 122 міліметрової артилерії обстріляно Талаківку. Зі 120 та 82 міліметрових мінометів – Водяне, Красногорівку, Новотроїцьке, Лебединське, Павлопіль, Широкине, Мар’їнку, Чермалик. З гранатометів – Гнутове. По Павлополю вогонь вів снайпер. По Водяному та Лебединському – БМП, по Чермалику ПТРК, а по Широкиному – БМП та танк.

На Луганському напрямку окупанти зі 152 та 122 міліметрова артилерії, 120 та 82 міліметрових мінометів вели вогонь по Троїцькому, Попасній, Новоолександрівці та Новозванівці. З гранатометів та стрілецької зброї – по Кримському та Катеринівці. Гранатомети і снайпер – по Станиці Луганській та Валуйському. Зенітні установки вели вогонь по Троїцькому.



