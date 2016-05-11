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    Бойовики з «Градів» обстріляли українські позиції біля Водяного

    • Вчора, 23:51
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    Окупанти випустили як мінімум три десятки реактивних снарядів

    Бойовики в порушення Мінських угод, близько 21:00 обстріляли позиції українських військових біля населеного пункту Водяне на Маріупольському напрямку з систем залпового вогню БМ-21 «Град».

    Про це прес-центр АТО повідомив на сторінці в Facebook.

    По українських позиціях окупанти випустили як мінімум три десятки реактивних снарядів.

    Обстріл тривав 30 хвилин.

    Інформація уточнюється.

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