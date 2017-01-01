Бойовики з мінометів обстрілюють Авдіївку і Водяне



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поки що обстрілів було небагато

Бойовики з початку дня з мінометів обстріляли Авдіївку і Водяне. Про це повідомив речник прес-центру штабу АТО Ярослав Чепурний.

«Можна констатувати істотне зменшення застосування важкого озброєння (порівняно з минулими днями. - Ред.)... Сьогодні обстрілюють Авдіївку, Водяне з використанням мінометів і великокаліберних кулеметів, але поки тих обстрілів було небагато», - сказав він в ефірі телеканалу «112 Україна».

Як повідомляв прес-центр штабу АТО, ситуація на Донбасі стабілізувалась, кількість обстрілів позицій Збройних сил України зменшилась. За добу зафіксовано 58 випадків відкриття вогню. Загинули двоє українських захисників, четверо отримали поранення, ще один військовослужбовець отримав бойову травму.