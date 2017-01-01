На Донеччині підірвалося двоє українських бійців

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Загиблі - військовослужбовці однієї з механізованих бригад, підрозділ якої розташований недалеко від населеного пункту Новолуганське

Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули два військовослужбовці Збройних Сил.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

За попередньою інформацією, під час виконання завдань, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, загинули два військовослужбовця однієї з механізованих бригад.

Зазначено, що бійці належали до підрозділу, який розташований неподалік населеного пункту Новолуганське Донецької області.

Обставини трагедії з’ясовуються.

Протягом неділі, 26 березня, в зоні АТО полягло 3 українських військових, ще 8 були поранені.

26 березня неподалік Краматорська на Донеччині зазнав авіакатастрофи військовий гелікоптер Мі-2.

В результаті падіння українського військового гелікоптера Мі-2 під Краматорськом загинуло 5 людей: троє членів екіпажу і двоє пасажирів.