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    На Донеччині підірвалося двоє українських бійців

    • Сьогодні, 17:12
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    Загиблі - військовослужбовці однієї з механізованих бригад, підрозділ якої розташований недалеко від населеного пункту Новолуганське

    Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули два військовослужбовці Збройних Сил.

    Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    За попередньою інформацією, під час виконання завдань, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, загинули два військовослужбовця однієї з механізованих бригад.

    Зазначено, що бійці належали до підрозділу, який розташований неподалік населеного пункту Новолуганське Донецької області.

    Обставини трагедії з’ясовуються.

    Протягом неділі, 26 березня, в зоні АТО полягло 3 українських військових, ще 8 були поранені.

    26 березня неподалік Краматорська на Донеччині зазнав авіакатастрофи військовий гелікоптер Мі-2.

    В результаті падіння українського військового гелікоптера Мі-2 під Краматорськом загинуло 5 людей: троє членів екіпажу і двоє пасажирів.

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