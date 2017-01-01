Путінські слідчі відкрили справу проти ще кількох українських військових

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Слідком Росії

Слідком РФ вішає на українських військовослужбовців обстріл мирних жителів Донбасу

Слідчий комітет Росії порушив проти кількох українських військовослужбовців справу про застосування заборонених засобів і методів ведення війни. Про це повідомила в понеділок в.о. керівника управління зі взаємодії із засобами масової інформації СК РФ Світлана Петренко, повідомляють російські ЗМІ.

«Управлінням з розслідування злочинів, пов'язаних із застосуванням заборонених засобів і методів ведення війни, ГСУ СК Росії встановлено ще низку українських військовослужбовців, які вчинили особливо тяжкі злочини проти цивільного населення. У зв'язку з тим, що в діях зазначених осіб вбачаються ознаки жорстокого поводження з цивільним населенням, застосування у збройному конфлікті засобів і методів, заборонених міжнародним договором РФ, щодо них порушено кримінальну справу», - сказала вона.

Так, за словами Петренко, в серпні-грудні 2015 року командир роти «Карпатська Січ» 93-й окремої механізованої бригади ЗС України молодший лейтенант Олег Куцин спільно з командиром 93-ї окремої механізованої бригади ЗС України полковником Владиславом Клочковим та іншими особами нібито здійснили прицільні артилерійські обстріли з важких видів озброєння, що мають високі вражаючі властивості, об'єктів цивільної інфраструктури, які не є військовими цілями в непідконтрольних Києву населених пунктах Донецької області.

Крім того, за даними Слідкому РФ, була встановлена причетність до аналогічного злочину командира полку спеціального призначення «Дніпро-1» МВС України полковника В'ячеслава Печененка, який 14 серпня 2015 року разом з іншими військовослужбовцями нібито здійснив прицільний артилерійський обстріл міста Донецьк.

«В результаті перерахованих обстрілів, що відбулися в 2015 році, частково і повністю зруйновано більше 20 житлових будинків в різних районах міста Донецьк і поранений мирний житель», - додала Петренко.

Як повідомлялося, на Донбасі російсько-терористичні війська посилили обстріли на передовій, зокрема цілеспрямовано гатять по українських Збройних силах та об'єктах цивільної інфраструктури.