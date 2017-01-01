Бойовики з танків обстріляли опорний пункт біля Авдіївки: двоє бійців АТО загинули
- Сьогодні, 21:41
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Танк бойовиків
Загиблі бійці АТО служили в одній із механізованих бригад Збройних сил України
Внаслідок ворожого обстрілу опорного пункту підрозділу однієї з механізованих бригад Збройних сил України загинули двоє військовослужбовці.
Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.
Зазначається, що опорний пункт розташований неподалік Авдіївки на Донеччині.
«На даному напрямку противник застосовував танки, міномети калібру 82-мм, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети», - додають у штабі АТО.
Як повідомляв «Главком», з початку доби до 18:00 бойовики 22 рази відкривали вогонь по опорних пунктах українських захисників, четверо бійців ЗСУ поранено.
Також сьогодні бойовики намагалися витіснити сили АТО з Широкиного.