Бойовики з танків обстріляли опорний пункт біля Авдіївки: двоє бійців АТО загинули

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Танк бойовиків

Загиблі бійці АТО служили в одній із механізованих бригад Збройних сил України

Внаслідок ворожого обстрілу опорного пункту підрозділу однієї з механізованих бригад Збройних сил України загинули двоє військовослужбовці.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Зазначається, що опорний пункт розташований неподалік Авдіївки на Донеччині.

«На даному напрямку противник застосовував танки, міномети калібру 82-мм, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети», - додають у штабі АТО.

Як повідомляв «Главком», з початку доби до 18:00 бойовики 22 рази відкривали вогонь по опорних пунктах українських захисників, четверо бійців ЗСУ поранено.

Також сьогодні бойовики намагалися витіснити сили АТО з Широкиного.