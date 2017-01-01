Бойовики не припиняють вогонь на Донбасі: поранено четверо українських бійців

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Бойові дії на Донбасі

Сьогодні бойовики 22 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО

Підрозділи російсько-окупаційних військ на Донбасі продовжують провокаційні обстріли позицій сил АТО. З початку доби ворог 22 рази відкривав вогонь по опорних пунктах українських захисників. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

За його даними, на приморському напрямку по позиціях поблизу Мар’їнки ворог гатив з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. «З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник вів вогонь по опорних пунктах поруч Павлополя та Водяного. Кулемети великих калібрів застосовував по оборонцях Чермалика та Красногорівки, а по захисниках Новоселівки Другої вів вогонь зі стрілецької зброї», - йдеться в повідомленні.

На донецькому напрямку, по позиціях поруч Авдіївки ворог застосовував 82-міліметрові міномети, кулемети великого калібру та стрілецьку зброю.

«По опорних пунктах поблизу шахти «Бутівка» гатив з танку та з мінометів калібру 82 мм. Позиції в районах населених пунктів Кам’янка, Майорськ, Зайцеве та Піски противник обстрілював з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. По оборонцях Опитного вів вогонь з великокаліберних кулеметів», - інформує прес-центр.

На луганському напрямку з 82-міліметрових мінометів та автоматичних гранатометів бойовики обстріляли опорні пункти біля Катеринівки. По позиціях поруч населеного пункту Донець ворог вів вогонь з гранатометів та стрілецької зброї.

Штаб АТО повідомляє, що четверо українських військовослужбовців отримали поранення.

Як повідомлялося, протягом минулої доби один український військовий зазнав поранень.

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