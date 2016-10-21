Бойовики за добу 52 рази обстріляли сили АТО, поранено одного бійця – штаб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Луганському напрямку по Новозванівці та Богуславському стріляли зі 120 міліметрових мінометів

Минулої доби російсько-окупаційні війська 52 рази вели вогонь по позиціях українських військових. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО.

У повідомленні зазначають, що один військовослужбовець зазнав поранення.

«На Маріупольському — з мінометів різних калібрів вони неодноразово обстрілювали Водяне, Лебединське та Широкине. З гранатометів та стрілецької зброї — Гнутове, Широкине, Талаківку, Павлопіль. По Широкиному неодноразово вогонь вела БМП окупантів», — вказали у прес-центрі АТО.

«На Луганському напрямку по Новозванівці та Богуславському стріляли зі 120 міліметрових мінометів, а по Новоолександрівці та Станиці Луганській — з гранатометів», — додали в штабі.

Зазначається, що на Донецькому напрямку зі 152 міліметрової артилерії російсько-окупаційні війська вели вогонь по наших позиціях в районі Троїцького. Зі 120 та 82 міліметрових мінометів противник вів вогонь по Троїцькому, а також по Зайцевому та Луганському. З гранатометів та стрілецької зброї неодноразово обстрілювали Луганське, Авдіївку та Круту Балку.



