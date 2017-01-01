Російським військовим на Донбасі заборонили виходити «в люди» у камуфляжі

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Військовим РФ заборонено виходити за межі військових частин на Донбасі у камуфляжі через імовірність вчинення над ними самосуду з боку місцевих

Командування 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) АК ЗС РФ заборонило під час новорічних та різдвяних свят виходити за межі військових частин у військовій формі одягу.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Серед місцевого населення тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей зростає обурення поведінкою у громадських місцях російських військовослужбовців, їхньою безпричинною агресією та застосуванням зброї, що призводить до загибелі і травмування цивільних осіб.

«У зв'язку з цим командуванням 1-го і 2-го АК ЗС РФ заборонено у дні новорічних та різдвяних свят вихід за межі військових частин російським військовослужбовцям у військовій формі одягу з метою уникнення випадків самосуду над ними з боку цивільного населення», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, у Донецькій області під час стрілянини біля магазину загинув військовий.

Нагадаємо, на Донбасі протягом минулої доби бойовики вели вогонь по всіх напрямках із гранатометів, мінометів та стрілецької зброї. Повідомляється, що на маріупольському напрямку зі 120-мм мінометів бойовики обстріляли Талаківку, Широкине та Водяне. Загалом було зафіксовано 38 обстрілів.