Бойовики знов обстріляли пункт пропуску «Мар’їнка»

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КПП «Мар’їнка»

Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали

Бойовики обстріляли контрольний пост «Мар’їнка» ввечері у середу.

Про це у четвер повідомляє Державна прикордонна служба.

«Незаконні збройні формування знову здійснили обстріл дорожнього коридору «Донецьк-Курахове», що на лінії розмежування в районі проведення АТО», - сказано в повдіомленні.

«Вогонь російські найманці відкрили о 21.25 із гранатомету та міномету в напрямку контрольного посту «Мар’їнка», - зазначила в ДПС.

Обстріл вівся з боку тимчасово непідконтрольного населеного пункту Олександрівка.

Постраждалих серед цивільних громадян та персоналу Держприкордонслужби немає. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.