Бойовики знов обстріляли пункт пропуску «Мар’їнка»
- Сьогодні, 09:25
-
Розсилка
КПП «Мар’їнка»
Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали
Бойовики обстріляли контрольний пост «Мар’їнка» ввечері у середу.
Про це у четвер повідомляє Державна прикордонна служба.
«Незаконні збройні формування знову здійснили обстріл дорожнього коридору «Донецьк-Курахове», що на лінії розмежування в районі проведення АТО», - сказано в повдіомленні.
Читайте також
«Вогонь російські найманці відкрили о 21.25 із гранатомету та міномету в напрямку контрольного посту «Мар’їнка», - зазначила в ДПС.
Обстріл вівся з боку тимчасово непідконтрольного населеного пункту Олександрівка.
Постраждалих серед цивільних громадян та персоналу Держприкордонслужби немає. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.