На Донбасі п’яні російські вояки влаштували стрілянину в Первомайську
- Сьогодні, 14:36
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У результаті стрілянини поранено двох цивільних осіб
У з’єднаннях і частинах ЗС РФ, що виконують на Донбасі злочинні накази Кремля, продовжуються випадки скоєння російськими військовослужбовцями протиправних дій у відношенні до цивільного населення. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
«Командир 6 окремого мотострілецького полку (Кадіївка) 2 АК після вживання спиртних напоїв з підлеглими влаштував хаотичну стрільбу у н.п. Первомайськ», - інформує ГУР.
За даними розвідки, у результаті стрілянини поранено двох цивільних осіб.
«Для виправдання протиправних дій російських офіцерів командування корпусу розповсюдило недостовірну інформацію про обстріл міста підрозділами сил АТО», - повідомляє ГУР.
Як повідомлялося, за минулу добу в зоні АТО внаслідок бойових дій п'ятеро українських військових дістали поранення.