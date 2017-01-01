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    На Донбасі п’яні російські вояки влаштували стрілянину в Первомайську

    • Сьогодні, 14:36
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    П'яні російські вояки на Донбасі
    П'яні російські вояки на Донбасі

    У результаті стрілянини поранено двох цивільних осіб

    У з’єднаннях і частинах ЗС РФ, що виконують на Донбасі злочинні накази Кремля, продовжуються випадки скоєння російськими військовослужбовцями протиправних дій у відношенні до цивільного населення. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

    «Командир 6 окремого мотострілецького полку (Кадіївка) 2 АК після вживання спиртних напоїв з підлеглими влаштував хаотичну стрільбу у н.п. Первомайськ», - інформує ГУР.

    За даними розвідки, у результаті стрілянини поранено двох цивільних осіб.

    «Для виправдання протиправних дій російських офіцерів командування корпусу розповсюдило недостовірну інформацію про обстріл міста підрозділами сил АТО», - повідомляє ГУР.

    Як повідомлялося, за минулу добу в зоні АТО внаслідок бойових дій п'ятеро українських військових дістали поранення.

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