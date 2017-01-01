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    Бойовики зранку обстріляли сільгосппідприємство «Бахмутський аграрний союз»

    • Сьогодні, 07:19
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    Ворожа зброя
    Ворожа зброя

    Противник здійснив обстріл сільгосппідприємства, застосувавши заборонену Мінськими домовленостями зброю великого калібру

    Українська сторона Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) повідомляє про продовження обстрілів з боку донецьких бойовиків мирних населених пунктів та об’єктів цивільної інфраструктури вздовж лінії розмежування.

    Відповідна заява з’явилася у вівторок зранку у Facebook.

    Так, близько п’ятої години ранку 30-го травня противник здійснив обстріл сільгосппідприємства «Бахмутський аграрний союз» в населеному пункті Новолуганське, застосувавши заборонену Мінськими домовленостями зброю великого калібру.

    Внаслідок влучання кількох 120-мм мін пошкоджено дві свиноферми. На одній з них зайнялась пожежа, яка вже ліквідована. На щастя, серед працівників господарства постраждалих немає.

    В Новолуганському продовжує працювати спостережна група СЦКК, інші наслідки обстрілу з’ясовуються.

    «Таким чином, НЗФ ОРДО в черговий раз підтверджують своє ігнорування Мінських домовленостей, та прагнення подальшого загострення збройного конфлікту на Донбасі», - резюмували в українській стороні СЦКК.

    Нагадаємо, впродовж минулої доби російсько-терористичні бандформування 50 разів відкривали вогонь по підрозділах українських захисників на Донбасі. 

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