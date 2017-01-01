Бойовики зранку обстріляли сільгосппідприємство «Бахмутський аграрний союз»

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Противник здійснив обстріл сільгосппідприємства, застосувавши заборонену Мінськими домовленостями зброю великого калібру

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) повідомляє про продовження обстрілів з боку донецьких бойовиків мирних населених пунктів та об’єктів цивільної інфраструктури вздовж лінії розмежування.

Відповідна заява з’явилася у вівторок зранку у Facebook.

Так, близько п’ятої години ранку 30-го травня противник здійснив обстріл сільгосппідприємства «Бахмутський аграрний союз» в населеному пункті Новолуганське, застосувавши заборонену Мінськими домовленостями зброю великого калібру.

Внаслідок влучання кількох 120-мм мін пошкоджено дві свиноферми. На одній з них зайнялась пожежа, яка вже ліквідована. На щастя, серед працівників господарства постраждалих немає.

В Новолуганському продовжує працювати спостережна група СЦКК, інші наслідки обстрілу з’ясовуються.

«Таким чином, НЗФ ОРДО в черговий раз підтверджують своє ігнорування Мінських домовленостей, та прагнення подальшого загострення збройного конфлікту на Донбасі», - резюмували в українській стороні СЦКК.

Нагадаємо, впродовж минулої доби російсько-терористичні бандформування 50 разів відкривали вогонь по підрозділах українських захисників на Донбасі.