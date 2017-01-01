Доба на Донбасі: півсотні ворожих обстрілів, трьох бійців АТО поранено

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Українські військові на Донбасі

Впродовж доби зафіксовано п’ять фактів використання забороненої Мінськими угодами зброї

Впродовж минулої доби російсько-терористичні бандформування 50 разів відкривали вогонь по підрозділах українських захисників на Донбасі. Бойовики дещо знизили інтенсивність застосування важкого артилерійського озброєння. Всього, впродовж доби зафіксовано п’ять фактів використання противником зброї, що заборонена Мінськими угодами.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.

На приморському напрямку проросійські озброєні бандформування 18 разів відкривали вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО. Обстрілявши з важких артилерійських систем минулої ночі наші позиції біля Красногорівки, впродовж решти доби бойовики відкривали вогонь з більш легкого озброєння. Так, ввечері противник з гранатометів та стрілецької зброї неодноразово обстрілював опорні пункти українських підрозділів в районі Павлополя, Гнутового, Чермалика, Новотроїцького, Тарамчука, Березового й Талаківки. Поблизу Павлополя бандити також били з мінометів калібру 82 мм, а неподалік Талаківки - з озброєння БМП.

На донецькому напрямку незаконні збройні формування здійснили 15 обстрілів. Найчастіше вони вели вогонь по наших позиціях у передмісті Авдіївки, де декілька разів використовували міномети калібру 120 мм, 82 мм, гранатомети різних модифікацій, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Окрім того, під ворожими обстрілами з 82-мм мінометів, БМП та піхотного озброєння неодноразово опинялись наші опорні пункти в районі Луганського, що на Світлодарській дузі. Також ввечері противник з мінометів бив поблизу Зайцевого, Верхньоторецького та Пісків.

На луганському напрямку зафіксовано 17 фактів використання російсько-терористичними угрупованнями зброї, що свідчить про підвищення вогневої активності противника на цьому напрямку. Зокрема, після з 18.00 години і до опівночі бандити обстрілювали українських воїнів, котрі тримають оборону неподалік Кримського, Новозванівки, Новоолександрівки, Катеринівки та станції Донець. Там ворог здебільшого застосовував гранатомети та стрілецьку зброю різних калібрів.

В результаті бойових дій минулої доби троє українських захисників отримали поранення.

Нагадаємо, в неділю в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій сім українських військовослужбовців отримали поранення.