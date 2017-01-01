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    БПП сьогодні збирає з'їзд

    • Сьогодні, 11:04
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    На з'їзді прийматимуть рішення про участь партії в місцевих виборах

    Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» проведе з'їзд у п'ятницю, 17 березня.

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    Про це журналістам повідомив заступник голови фракції «Блок Петра Порошенка» у Верховній Раді Олексій Гончаренко, передають «Українські новини».

    «Сьогодні буде з'їзд партії «Блок Петра Порошенка», – сказав Гончаренко.

    На з'їзді заплановано прийняття рішення про участь партії в місцевих виборах, призначених на 30 квітня.

    Як відомо, раніше Рада призначила позачергові вибори 37 голів сільських рад на 30 квітня.

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    БПП
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