БПП сьогодні збирає з'їзд

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На з'їзді прийматимуть рішення про участь партії в місцевих виборах

Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» проведе з'їзд у п'ятницю, 17 березня.

Про це журналістам повідомив заступник голови фракції «Блок Петра Порошенка» у Верховній Раді Олексій Гончаренко, передають «Українські новини».

«Сьогодні буде з'їзд партії «Блок Петра Порошенка», – сказав Гончаренко.

На з'їзді заплановано прийняття рішення про участь партії в місцевих виборах, призначених на 30 квітня.

Як відомо, раніше Рада призначила позачергові вибори 37 голів сільських рад на 30 квітня.

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