  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Британія каже, що на її території Онищенка немає – Генпрокуратура

    • Сьогодні, 10:29
    • Розсилка
    Нардеп Олександр Онищенко
    Нардеп Олександр Онищенко

    У прокуратурі вважають, що затримання депутата-втікача – «питання часу», адже у нього можуть закінчитись кошти

    Правоохоронні органи Великої Британії повідомили Генеральній прокуратурі України, що народного депутата-втікача Олександра Онищенка, якого підозрюють у скоєнні низки злочинів, на території їхньої країни немає. Про це в ефірі телеканала ZIK сказав заступник генпрокурора України Євген Єнін.

    «Мені на сьогодні місце його (Онищенка. – Ред.) невідоме», – сказав Єнін.

    При цьому, за його словами, ГПУ перебуває «в тісному діалозі» з британськими колегами.

    «Водночас нам британські колеги підтвердили, що він (Онищенко. – Ред.) перебуває за межами Великої Британії», – уточнив Єнін.

    На його думку, затримання депутата-втікача – «питання часу», адже у нього можуть закінчитись кошти.

    Нагадаємо, речник Нацполіції України Ярослав Таркало в коментарі «Українській правді» розповів, що Інтерпол відмовився оголошувати у розшук депутата Олександра Онищенка, щодо якого НАБУ веде розслідування у газовій справі.

    За його словами, комісія з контролю за файлами Інтерполу на 99-й сесії прийняла рішення відмовити в оголошенні у розшук Онищенка.

    Цю інформацію українське бюро Інтерполу передало до НАБУ.

    Водночас сам Онищенко повідомив виданню, що поки що нічого не знає про рішення Інтерполу.

    Онищенка підозрюють в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність із ПАТ «Укргазвидобування», внаслідок якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.

    12 квітня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що направило до Генпрокуратури документи, необхідні для початку екстрадиції з Іспанії матері Онищенка Інеси Кадирової, яка, за версією слідства, є співорганізатором так званої газової схеми народного депутата.

    Читайте також
    Генпрокуратура Олександр Онищенко Велика Британія розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ