Британія каже, що на її території Онищенка немає – Генпрокуратура

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Нардеп Олександр Онищенко

У прокуратурі вважають, що затримання депутата-втікача – «питання часу», адже у нього можуть закінчитись кошти

Правоохоронні органи Великої Британії повідомили Генеральній прокуратурі України, що народного депутата-втікача Олександра Онищенка, якого підозрюють у скоєнні низки злочинів, на території їхньої країни немає. Про це в ефірі телеканала ZIK сказав заступник генпрокурора України Євген Єнін.

«Мені на сьогодні місце його (Онищенка. – Ред.) невідоме», – сказав Єнін.

При цьому, за його словами, ГПУ перебуває «в тісному діалозі» з британськими колегами.

«Водночас нам британські колеги підтвердили, що він (Онищенко. – Ред.) перебуває за межами Великої Британії», – уточнив Єнін.

На його думку, затримання депутата-втікача – «питання часу», адже у нього можуть закінчитись кошти.

Нагадаємо, речник Нацполіції України Ярослав Таркало в коментарі «Українській правді» розповів, що Інтерпол відмовився оголошувати у розшук депутата Олександра Онищенка, щодо якого НАБУ веде розслідування у газовій справі.

За його словами, комісія з контролю за файлами Інтерполу на 99-й сесії прийняла рішення відмовити в оголошенні у розшук Онищенка.

Цю інформацію українське бюро Інтерполу передало до НАБУ.

Водночас сам Онищенко повідомив виданню, що поки що нічого не знає про рішення Інтерполу.

Онищенка підозрюють в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність із ПАТ «Укргазвидобування», внаслідок якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.

12 квітня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що направило до Генпрокуратури документи, необхідні для початку екстрадиції з Іспанії матері Онищенка Інеси Кадирової, яка, за версією слідства, є співорганізатором так званої газової схеми народного депутата.