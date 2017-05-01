Інтерпол не шукатиме ще двох українських політиків
- Сьогодні, 21:58
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Інтерпол відмовив в розшуку депутата-втікача та колишнього міністра енергетики
Інтерпол припинив розшук екс-міністра енергетики часів Януковича - Едуарда Ставицького.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив його адвокат Юрій Іващенко.
«Комісія з контролю за файлами Інтерполу на 99 сесії прийняла рішення про припинення розшуку Едуарда Ставицького. Сьогодні отримано офіційне підтвердження з Інтерполу і від Комісії з контролю за файлами Інтерполу, що скарга Едуарда Ставицького повністю задоволена, його кримінальне переслідування визнано політичним. Комісія взяла до уваги наші аргументи», - написав Іващенко.
Також речник Нацполіції України Ярослав Таркало в коментарі «Українській правді» розповів, що Інтерпол відмовився оголошувати у розшук депутата Олександра Онищенка, щодо якого НАБУ веде розслідування у газовій справі.
За його словами, Комісія з контролю за файлами Інтерполу на 99 сесії прийняла рішення відмовити в оголошенні у розшук Онищенка.
Цю інформацію українське бюро Інтерполу передало в НАБУ.
Водночас сам Онищенко повідомив виданню, що поки нічого не знає про рішення Інтерполу.
Нагадаємо, 24 березня 2014 року Генпрокуратура України оголосила Ставицького в розшук. Він підозрюється в розкраданні коштів в особливо великому розмірі.
Онищенко підозрюється в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.
Раніше у середу, 12 квітня, Національне антикорупційне бюро України повідомило, що направило до Генпрокуратури документи, необхідні для початку екстрадиції з Іспанії матері Онищенка Інеси Кадирової, яка, за версією слідства, є співорганізатором так званої газової схеми народного депутата.
Як повідомляв «Главком», сьогодні стало відомо, що Інтерпол зняв екс-президента Януковича з розшуку. Стосовно причин таких дій Інтерполу речник Нацполіції зазначив, що це можуть коментувати тільки в Генпрокуратурі.
Згодом начальник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк додав, що Інтерпол зняв з міжнародного розшуку Олександра Януковича та колишнього секретаря РНБО Андрія Клюєва.