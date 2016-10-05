Будувати сонячні електростанції в Чорнобилі хочуть 39 компаній з усього світу

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39 інвестиційних проектів від компаній з восьми країн світу подали заявки на будівництво об'єктів відновлювальної енергетики в зоні відчуження

Завершився перший етап збирання заявок від інвесторів на будівництво об’єктів відновлювальної енергетики. Як розповів міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак в інтерв’ю американському виданню Bloomberg, загалом надійшло 39 інвестиційних проектів від компаній з різних країн світу.

На його думку, це гарне зрушення у реалізації парку відновлювальної енергетики на території зони відчуження.

«Ми отримали 39 заявок від компаній, які зацікавлені в оренді землі для будівництва сонячних електростанцій у зоні відчуження. Надійшли пропозиції з Китаю, Німеччини, Ірландії, Данії, Австрії, Болгарії, Білорусії, а також України», – розповів Семерак.

Він зазначив, що задля поліпшення інвестиційної привабливості України уряд раніше знизив вартість оренди державного майна та спростив процедуру оренди землі на території Чорнобильської зони.

«У цьому випадку ми не прагнемо отримувати прибуток від використання землі, ми хочемо, щоб був прибуток від інвестицій», – розповів міністр екології та природних ресурсів України, зазначивши, що території у зоні відчуження і надалі залишаються непридатними для ведення сільського господарства.

Нагадаємо, що 15 грудня 2016 року Державне агентство України з управління зоною відчуження розпочало надавати у користування земельні ділянки для будівництва об'єктів сонячної генерації. Інвесторам, які виявлять зацікавленість у реалізації проекту, буде надано всебічну підтримку з боку Мінприроди та ДАЗВ у частині оформлення права довгострокової оренди обраних майданчиків та зміни їхнього цільового призначення.