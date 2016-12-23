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    Чад оголосив кордон з Лівією зоною військової операції

    • Сьогодні, 05:21
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    На кордон з Лівією будуть направлені війська Чаду

    Влада Чаду оголосила прикордонні з Лівією райони зоною військової операції через загрозу проникнення в країну ісламістських бойовиків, які були розгромлені в лівійському Сирті, передає Reuters.

    «Деякі ізольовані угруповання зібралися на півдні Лівії, тобто на нашій північній кордоні. Потенційно вони представляють серйозну загрозу проникнення в нашу країну », - сказав прем'єр-міністр Чаду Альберт Пахімі Падаке.

    За його словами, на кордон з Лівією будуть направлені війська Чаду.

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