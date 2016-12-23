Чад оголосив кордон з Лівією зоною військової операції

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На кордон з Лівією будуть направлені війська Чаду

Влада Чаду оголосила прикордонні з Лівією райони зоною військової операції через загрозу проникнення в країну ісламістських бойовиків, які були розгромлені в лівійському Сирті, передає Reuters.

«Деякі ізольовані угруповання зібралися на півдні Лівії, тобто на нашій північній кордоні. Потенційно вони представляють серйозну загрозу проникнення в нашу країну », - сказав прем'єр-міністр Чаду Альберт Пахімі Падаке.

За його словами, на кордон з Лівією будуть направлені війська Чаду.