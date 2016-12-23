Чад оголосив кордон з Лівією зоною військової операції
- Сьогодні, 05:21
-
Розсилка
На кордон з Лівією будуть направлені війська Чаду
Влада Чаду оголосила прикордонні з Лівією райони зоною військової операції через загрозу проникнення в країну ісламістських бойовиків, які були розгромлені в лівійському Сирті, передає Reuters.
«Деякі ізольовані угруповання зібралися на півдні Лівії, тобто на нашій північній кордоні. Потенційно вони представляють серйозну загрозу проникнення в нашу країну », - сказав прем'єр-міністр Чаду Альберт Пахімі Падаке.
За його словами, на кордон з Лівією будуть направлені війська Чаду.