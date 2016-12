Викрадачі лівійського літака здалися, їх заарештовано

ЗМІ пишуть, що викрадачі попросили притулку на Мальті

Викрадачі лівійського літака, що приземлився на Мальті, здалися. Про це в Twitter повідомив прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат.

«Викрадачі здалися, їх обшукали і взяли під варту», – написав він.

Hijackers surrendered, searched and taken in custody.