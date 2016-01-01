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    Викрадачі лівійського літака здалися, їх заарештовано

    • Вчора, 17:09
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    ЗМІ пишуть, що викрадачі попросили притулку на Мальті

    Викрадачі лівійського літака, що приземлився на Мальті, здалися. Про це в Twitter повідомив прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат.

    «Викрадачі здалися, їх обшукали і взяли під варту», – написав він.

    Водночас AFP повідомляє, що викрадачі попросили притулку на Мальті.

    Літак внутрішніх лівійських авіаліній захопили сьогодні близько півдня люди, які можуть бути прихильниками Муаммара Каддафі. Пілоти захопленого літака намагалися посадити його в Лівії, проте на вимогу захопників довелося приземлитися на Мальті.

    Аеропорт, де приземлився літак, було закрито, усі рейси перенаправлено. Повідомлялося, що у захопників є вибухівка, проте їхні вимоги так і не було озвучено.

    За деякими даними, вони вимагали надати безпечний вихід бойовикам у Бенгазі.

    Через деякий час люди, які захопили лівійський літак, почали відпускати пасажирів.

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