Викрадачі лівійського літака здалися, їх заарештовано

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ЗМІ пишуть, що викрадачі попросили притулку на Мальті

Викрадачі лівійського літака, що приземлився на Мальті, здалися. Про це в Twitter повідомив прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат.

«Викрадачі здалися, їх обшукали і взяли під варту», – написав він.

Hijackers surrendered, searched and taken in custody. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 декабря 2016 г.

Водночас AFP повідомляє, що викрадачі попросили притулку на Мальті.

#BREAKING Libya plane hijackers asking for asylum in Malta: minister — AFP news agency (@AFP) 23 декабря 2016 г.

Літак внутрішніх лівійських авіаліній захопили сьогодні близько півдня люди, які можуть бути прихильниками Муаммара Каддафі. Пілоти захопленого літака намагалися посадити його в Лівії, проте на вимогу захопників довелося приземлитися на Мальті.

Аеропорт, де приземлився літак, було закрито, усі рейси перенаправлено. Повідомлялося, що у захопників є вибухівка, проте їхні вимоги так і не було озвучено.

За деякими даними, вони вимагали надати безпечний вихід бойовикам у Бенгазі.

Через деякий час люди, які захопили лівійський літак, почали відпускати пасажирів.