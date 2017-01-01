Чанова не били. У поліції розповіли, від чого насправді помер футболіст

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Фото УНІАН Віктор Чанов

Відомий тренер випав з вікна?

Віктор Чанов не був побитий, 20 січня він отримав травми в результаті падіння з висоти. Про це в коментарі «Главкому» повідомила прес-секретар управління Національної поліції у Києві Оксана Блищик.

«У нас немає інформації про побиття. Є інформація про те, що він помер, що його доставили в лікарню Києва з Київської області 21 січня, є інформація від лікарів і рідних про те, що він впав з висоти. Акт смерті зареєстрований, відкрито кримінальне провадження, причину назве судово-медична експертиза», - зазначила вона.

Блищик додала, що надалі матеріали справи будуть скеровані у прокуратуру, звідти – у Київську область.

Як повідомлялось, восьмого лютого, на 57 році життя помер відомий радянський та український футбольний воротар, тренер Віктор Чанов.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація про те, що 20 січня на Віктора Чанова було скоєно напад в околицях Києва. Невідомі зупинили його автомобіль і завдали численні ушкодження, що спричинили черепно-мозкову травму. Наступного дня Чанову була зроблена складна операція.

Віктор Чанов народився в 1959 році в Донецьку. На професійному рівні почав грати в 19-річному віці. Три роки – з 1978-го по 1981-й – він провів у донецькому «Шахтарі», потім перейшов в київське «Динамо». У столичній команді Чанов виступав дев'ять років – до 1990 року. За збірну СРСР у період з 1982-го по 1990 рік Віктор Чанов зіграв 21 матч, в яких пропустив вісім голів.

Чанов – триразовий чемпіон СРСР, п'ятиразовий володар Кубка СРСР. Крім того, з «Динамо» в 1986 році він став переможцем Кубка володарів кубків (попередник Кубка УЄФА і Ліги Європи).

З 1995 року почав тренерську кар'єру, зокрема, працював тренером у «ЦСКА-Борисфен» і київському «Динамо»

Як відомо, на початку року в Києві на 82-му році життя помер ветеран столичного «Динамо» Ігор Зайцев. В середу також загинув нардеп від «Народного фронту» Петро Ванат.



