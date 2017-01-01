Помер народний депутат Петро Ванат



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Ванат

Місце депутата у Верховній Раді повинен зайняти кандидат у нардепи - Федір Бендюженко, який займає 80-у позицію у списку політсили «Народний фронт»

Сьогодні помер депутат Верховної Ради Петро Ванат. Про це повідомляє його колега з парламенту Олександр Сочка.

«Помер народний депутат Ванат Петро Михайлович. 38 року народження. Добрий був дід. Людяний. Вічна пам'ять», - написав нардеп у своєму Фейсбуці.

Про смерть депутата також повідомив колишній прем'єр-міністр України, лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк.

«З глибоким сумом дізнався про смерть члена нашої команди, народного депутата України Петра Ваната – світлої, щирої людини, справжнього патріота нашої держави. Це велика втрата для всіх нас», – написав Яценюк.

Екс-прем'єр додав: «Глибоке співчуття рідним, близьким, усім, хто знав Петра Михайловича».

Як наголошується на сайті Верховної Ради, Петро Ванат народився 28 січня 1938 року. На момент обрання проживав у Запоріжжі, 27 листопада 2014 року набув депутатські повноваження. У ВР пройшов по загальнодержавному багатомандатному округу від політичної партії «Народний фронт», займаючи 45 місце в списку. Ванат є членом фракції «Народного фронту».

Місце депутата у Верховній Раді повинен зайняти кандидат у нардепи - Федір Бендюженко, який займає 80-у позицію у списку політсили «Народний фронт».

Довідка:

Петро Михайлович Ванат (нар. 28 січня 1938, с. Дубно, Перемишлянський повіт, Польща) — український політик. Член правління та президії УСПП. Голова Запорізької обласної організації Всеукраїнського об'єднання демократичних сил «Злагода», член координаційної ради ВОДС «Згода».

Президент Запорізького обласного союзу промисловців і підприємців та роботодавців «Потенціал».

Член Ради Федерації роботодавців України, голова Запорізької обласної федерації роботодавців.

Член Національної тристоронньої соціально-економічної ради від всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців. Співголова Громадської ради при Державній податковій адміністрації в Запорізькій області. Член колегії Запорізької облдержадміністрації.

Член Національної соціально-економічної ради при Президенті України. Почесний громадянин міста Запоріжжя.