Частина французів уже проголосувала за свого майбутнього президента

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На заморських територіях Франції вже відбувся другий тур виборів президента

Французькі громадяни, що живуть на заморських територіях Франції, змогли проголосувати у другому турі президентських виборів ще в суботу. Відзначається, що в порівнянні з першим туром активність виборців тут помітно зросла. Зокрема, це стосується Французької Гвіани і Антильських островів.

«Дуже непрості вибори, - вважає один з тих, хто проголосував. - Суспільство дуже сильно розколоте, це очевидно, адже в першому турі жоден з одинадцяти кандидатів не зміг, на жаль, отримати більше 20% голосів. Це дуже тривожно».

Раніше повідомлялося, що в списку виборців на заморських територіях Франції зареєстровані майже 5000 людей.

Як відомо, останнє соцопитування у Франції пророкує Макрону 63% підтримки у другому турі президентських виборів, за Марін Ле Пен готові проголосувати лише 37% французів.

За інформацією «Главкома», букмекери беззаперечним фаворитом другого туру президентських виборів у Франції називають незалежного центристського кандидата Еммануеля Макрона. Коефіцієнт на його перемогу в букмекерській конторі William Hill становить 1.10.

Джерело: euronews.com