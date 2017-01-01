  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Частина французів уже проголосувала за свого майбутнього президента

    • Сьогодні, 08:17
    • Розсилка
    Флаг Франції
    Флаг Франції

    На заморських територіях Франції вже відбувся другий тур виборів президента

    Французькі громадяни, що живуть на заморських територіях Франції, змогли проголосувати у другому турі президентських виборів ще в суботу. Відзначається, що в порівнянні з першим туром активність виборців тут помітно зросла. Зокрема, це стосується Французької Гвіани і Антильських островів.

    «Дуже непрості вибори, - вважає один з тих, хто проголосував. - Суспільство дуже сильно розколоте, це очевидно, адже в першому турі жоден з одинадцяти кандидатів не зміг, на жаль, отримати більше 20% голосів. Це дуже тривожно».

    Раніше повідомлялося, що в списку виборців на заморських територіях Франції зареєстровані майже 5000 людей.

    Як відомо, останнє соцопитування у Франції пророкує Макрону 63% підтримки у другому турі президентських виборів, за Марін Ле Пен готові проголосувати лише 37% французів.

    За інформацією «Главкома», букмекери беззаперечним фаворитом другого туру президентських виборів у Франції називають незалежного центристського кандидата Еммануеля Макрона. Коефіцієнт на його перемогу в букмекерській конторі William Hill становить 1.10.

    Джерело: euronews.com

    Читайте також
    вибори Франція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ