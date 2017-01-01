Соцопитування напередодні виборів у Франції: Макрон випереджає Ле Пен на 26%

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Марін Ле Пен та Еммануель Макрон

Лідера руху «Вперед» Еммануеля Макрона готові підтримати 63% французів

У Франції фінальне опитування громадської думки перед президентськими виборами 7 травня засвідчило перевагу центриста, лідера руху «Вперед» Еммануеля Макрона.

«Згідно з результатами соціологічного опитування Ifop-Fiducial, оприлюдненими 5 травня, за Макрона готові проголосувати 63% виборців, тоді як за крайню праву Марін Ле Пен – 37%», повідомляє «Радіо Свобода».

За інформацією «Главкома», букмекери беззаперечним фаворитом другого туру президентських виборів у Франції називають незалежного центристського кандидата Еммануеля Макрона. Коефіцієнт на його перемогу в букмекерській конторі William Hill становить 1.10.

Імовірність ж успіху Марін Ле Пен, яку оглядачі називають «подругою Путіна», оцінюють захмарним коефіцієнтом 7.00. Це говорить про те, що шанси на її перемогу є суто теоретичним.

Нагадаємо, що перший тур президентських виборів у Франції відбувся 23 квітня, за його підсумками найкращим із 24,01% голосів став Еммануель Макрон, Ле Пен фінішувала слідом - 21,3%.

У середу пройшли заключні теледебати двох кандидатів напередодні другого туру, голосування відбудеться 7 травня.

Теледебати між Макроном та Ле Пен тривали понад 2 години. За попередніми підрахунками, їх подивилось понад 20 мільйонів глядачів.

За даними опитування Elabe, 63% французів вважали більш переконливим на дебатах Еммануеля Макрона, 34% сподобалась риторика Марін Ле Пен.

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