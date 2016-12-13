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    Чемпіон світу з шашок Юрій Анікєєв: Росіяни промивають мізки навіть чемпіонам, і вони залишають Україну

    • Сьогодні, 20:30
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    Юрій Анікєєв
    Юрій Анікєєв

    Відомий шашкіст пояснив, чому українські спортсмени отримують російське громадянство

    Чемпіон світу з шашок Юрій Анікєєв упевнений, що українські спортсмени залишають країну через те, що стають жертвами інформаційної війни. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

    «Це все наслідки інформаційної пропаганди, коли людям просто промивають мізки, і навіть такі освічені люди, як чемпіони світу, не розуміють, що відбувається, залишають країну і виступають за іншу. Може, десь це й камені в наш город, бо якщо вони йдуть, можливо, у нас немає таких хороших умов, аби вони залишались», – вважає шашкіст.

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    Варто зазначити, що за останніх два роки український спорт втратив одразу двох сильних гравців із шашок – Дарину Ткаченко та Сергія Бєлошеєва. Вони прийняли російське громадянство і наразі на міжнародних змаганнях представлять Російську Федерацію.

    «Тут складно людям дорікати. Якщо це боксер, який має багато коштів, він, наприклад, виступає за одну країну, а живе десь у Німеччині, йому легко в цьому плані. Коли людина там живе (в Україні. – Ред.), то вона має складний вибір, судити нікого не буду. Але я не вітаю подібні рішення у такий складний період часу для країни», – додав спортсмен.

    Детальніше читайте: Дискваліфікований чемпіон світу з шашок Юрій Анікєєв: Для росіян моя вишиванка означає, що я – бандерівець і погана людина

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