Чемпіон світу з шашок Юрій Анікєєв: Росіяни промивають мізки навіть чемпіонам, і вони залишають Україну

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Юрій Анікєєв

Відомий шашкіст пояснив, чому українські спортсмени отримують російське громадянство

Чемпіон світу з шашок Юрій Анікєєв упевнений, що українські спортсмени залишають країну через те, що стають жертвами інформаційної війни. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Це все наслідки інформаційної пропаганди, коли людям просто промивають мізки, і навіть такі освічені люди, як чемпіони світу, не розуміють, що відбувається, залишають країну і виступають за іншу. Може, десь це й камені в наш город, бо якщо вони йдуть, можливо, у нас немає таких хороших умов, аби вони залишались», – вважає шашкіст.

Варто зазначити, що за останніх два роки український спорт втратив одразу двох сильних гравців із шашок – Дарину Ткаченко та Сергія Бєлошеєва. Вони прийняли російське громадянство і наразі на міжнародних змаганнях представлять Російську Федерацію.

«Тут складно людям дорікати. Якщо це боксер, який має багато коштів, він, наприклад, виступає за одну країну, а живе десь у Німеччині, йому легко в цьому плані. Коли людина там живе (в Україні. – Ред.), то вона має складний вибір, судити нікого не буду. Але я не вітаю подібні рішення у такий складний період часу для країни», – додав спортсмен.

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