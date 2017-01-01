Через блокаду ОРДЛО зупиняються підприємства в Дніпропетровській області

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Керівництво 15-тисячного Дніпровського меткомбінату змушене затримувати виплату авансів і зарплат через блокаду Донбасу

Підприємства Дніпропетровщини, які входять до ІСД (Індустріального союзу Донбасу), можуть зупинити свою роботу через так звану блокаду Донбасу, яку влаштували деякі депутати за допомоги ветеранів добробатів.

За інформацією Realist'а, вже порушено технологічний ланцюжок на українських підприємствах ІСД. «Одна з головних проблем - відсутність поставок коксівного вугілля до Дніпропетровської області з Алчевська. Обсяги збуту продукції (заготовки для залізничного транспорту, палі, контактні рейки для метрополітену, трубні заготовки) катастрофічно впали», - вказується в статті «Хто стоїть за торгової блокадою ОРДЛО і про що мовчить офіційний Київ».

З трьох доменних печей Дніпровського меткомбінату (Дніпропетровська область) в перший тиждень лютого працювала, по суті, одна. Й те - на «тихому ходу». Керівництво 15-тисячного заводу змушене затримувати виплату авансів і зарплат.

«Тільки на трьох підприємства ІСД в Алчевську і Кам'янському - до 30 тис. працівників. Якщо додати до них їх сім'ї, і ось уже приблизно 100 тис. громадян України шукають «крайніх». Чи зможуть їм пояснити, що в усьому винні ветерани добробатів на чолі з окремими депутатами, а Банкова зовсім ні до чого - велике питання. Так що, крім фінансових втрат, офіційний Київ напевно вже прораховує й політичні ризики», - зазначає автор матеріалу Євген Руденко.