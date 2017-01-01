Через негоду в Україні загинуло 7 осіб

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Фото: з соцмереж Негода у Харкові

Водіїв закликають залишити авто вдома

В Україні сьогодні, 19 квітня, через негоду та порушення правил руху загинули 7 осіб. Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

«За півдоби через аномальні погодні умови і порушення правил руху вже загинуло 7 людей. Ще більше травмовано», - написав він.

Крім того, Омелян закликав водіїв утриматися від поїздок у тих регіонах, де випав сніг, особливо, якщо авто вже на літніх колесах.

Як повідомляв «Главком», Володимир Гройсман заявив, що у всіх областях України комунальні служби справляються з наслідками негоди.

Синоптики прогнозували мокрий сніг на сході, півдні та в центральних областях України.