  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Через негоду в Україні загинуло 7 осіб

    • Сьогодні, 13:55
    • Розсилка
    Негода у Харкові
    Фото: з соцмереж
    Негода у Харкові

    Водіїв закликають залишити авто вдома

    В Україні сьогодні, 19 квітня, через негоду та порушення правил руху загинули 7 осіб. Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

    «За півдоби через аномальні погодні умови і порушення правил руху вже загинуло 7 людей. Ще більше травмовано», - написав він.

    Крім того, Омелян закликав водіїв утриматися від поїздок у тих регіонах, де випав сніг, особливо, якщо авто вже на літніх колесах.

    Як повідомляв «Главком», Володимир Гройсман заявив, що у всіх областях України комунальні служби справляються з наслідками негоди. 

    Синоптики прогнозували мокрий сніг на сході, півдні та в центральних областях України.

    Харків прогноз погоди
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ