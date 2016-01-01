Через пожежу на ринку біля «Лісової» поплавилися кабелі метрополітену



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пожежа на ринку біля «Лісової»

Всю ніч рятувальники працювали на місці пожежі

Рятувальні роботи на місці пожежі на ринку в Києві біля станції метро «Лісова» все ще тривають. Про це повідомила речник ГУ ДСНС в м. Київ Світлана Водолага.

«Всю ніч рятувальники працювали на місці пожежі. Вони розбирали конструкції, а також розбирали і проливали весь непотріб, який згорів. Роботи досі тривають. Вчора знайшли тіло жінки. Її особа встановлюється. На щастя, рятувальники більше нічого не знайшли. Ми сподіваємося, що більше жертв цієї пожежі не буде», - сказала вона в ефірі телеканалу «112 Україна».

На місці залишається чергувати пожежна служба.

Спікер КП Київський метрополітен в ефірі телеканалу «112 Україна» розповіла, що пожежа пошкодила силові кабелі метрополітену. «Температура горіння була настільки високою, що у нас почало плавитися ізоляційне покриття силових кабелів. Ми були змушені закрити дві станції: це «Лісова» і «Чернігівська», і зробити оборот з «Дарниці», щоб пасажири могли користуватися червоною гілкою. На сьогоднішній ранок у нас все працює в звичайному режимі. Наші ремонтні бригади закінчують ремонтні роботи. Я думаю, через кілька днів ми будемо мати повну картинку з пошкоджень, які були, і за збитками, які отримав метрополітен через трагедію, яка сталася», - сказала вона.

Як повідомлялося, у неділю, 25 грудня, в Києві біля станції метро «Лісова» спалахнула пожежа на ринку. Пожежа почалася близько 11.30. Внаслідок пожежі зайнялися ринок та автостоянка. Рятувальникам вдалося ліквідувати загрозу поширення вогню на метрополітен і автостанцію.

На пожежі виявили тіло жінки.

Через загрозу розповсюдження вогню «Київський метрополітен» призупиняв роботу двох станцій метро.