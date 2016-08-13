Через російську агресію на Донбасі постраждало близько 1 млн дітей – ЮНІСЕФ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За три роки бойових дій на сході України понад 740 шкіл було зруйновано або пошкоджено

Дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) повідомляє, що внаслідок бойових дій на Донбасі постраждав щонайменше 1 млн дітей. Про це повідомляється на сторінці ЮНІСЕФ Україна у Facebook.

«У той час як конфлікт триває з різною інтенсивністю у Східній Україні, вступає у свій четвертий рік, 1 млн дітей потребують невідкладної гуманітарної допомоги – а це майже вдвічі більше, ніж минулого року», – сказано в ньому.

Зазначається, що кількість потерпілих дітей, яка збільшилася на 420 тис., пов'язана з продовженням конфлікту на Донбасі. Організація повідомляє, що 19 тис. дітей у цій зоні перебуває під загрозою постраждати від мін і боєприпасів, а 12 тис. дітей живуть у населених пунктах, що зазнають обстрілів мінімум 1 раз на місяць. Понад 740 шкіл було зруйновано або пошкоджено.

ЮНІСЕФ закликає сторони дотримуватися Мінських угод і поважати норми міжнародного гуманітарного права, в тому числі щодо забезпечення безперешкодного доступу до гуманітарної допомоги.

Дитячий фонд також повідомляє, що збирає 31,3 млн дол., щоб продовжити гуманітарну підтримку дітей та сімей, які постраждали внаслідок конфлікту. Станом на 17 лютого було отримано приблизно 10% від необхідної суми.