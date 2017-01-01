Через снігопад пасажирські поїзди курсують із запізненням
- Вчора, 16:27
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Через негоду поїзди запізнюються
Через погіршення погодних умов в Україні деякі пасажирські поїзди курсують із незначним запізненням, повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».
«Наразі залізничники докладають усіх зусиль, щоб поїзди прибули на кінцеву станцію за графіком. Просимо пасажирів з розумінням поставитися до ситуації, що склалася, та уважно слухати оголошення на вокзалах та станціях», - зазначається у повідомленні.
Зокрема, станом на 13:00 8 січня з запізненням менш ніж на 30 хвилин курсують поїзди: №123 Костянтинівка – Київ, №147 Одеса – Київ, №764 Одеса – Дарниця, №59 Харків – Одеса та №641 Кишинів – Одеса. Поїзд №146 Ізмаїл – Київ курсує із запізненням у понад годину.
За даними відомства, впродовж вчорашнього дня і цієї ночі в заходах з прибирання снігу на об’єктах залізниці було задіяно 8 тис. залізничників і 24 снігоприбиральні машини.
Нагадаємо, міжнародний аеропорт «Бориспіль» сьогодні скасував 4 рейси зі Стамбула (Туреччина).