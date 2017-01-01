Через три роки нафта почне стрімко дорожчати, - Міжнародне енергетичне агентство

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У найближчі три роки нафти на ринку буде вдосталь, але потім пропозиція істотно скоротиться

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) прогнозує дефіцит нафти і перебої з її поставками через три роки, оскільки після нещодавнього падіння цін нафтовидобувні країни припинили вкладати гроші в нафтовидобуток, повідомляє Die Welt. В результаті слід очікувати зростання цін на бензин і дизпаливо, йдеться в п'ятирічному прогнозі МЕА для глобального ринку нафти.

«В даний час умови на ринку зовсім інші, ніж ще рік тому», - сказав глава Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол, маючи на увазі зміну стратегії держав ОПЕК. Тривалий час картель робив ставку на максимальні обсяги видобутку, щоб не дозволити вийти на ринок американським виробникам сланцевої нафти, внаслідок чого ціна за барель впала нижче 30 доларів. Але в минулому році ОПЕК і ще 13 країн, що не входять в організацію, прийняли рішення про обмеження обсягів видобутку, і в підсумку ціни піднялися до 55 доларів, йдеться у статті.

Незабаром зростання цін на нафту продовжиться, впевнені в МЕА, і пояснюють, що фаза дешевої нафти завжди призводить до певних наслідків, які проявляються через три-чотири роки. Так, останнім часом нафтовидобувні країни практично не робили інвестицій в нові нафтові проекти, і тому неясно, як вони впораються зі зростаючим попитом.

«У найближчі три роки нафти на ринку буде вдосталь, але потім пропозиція істотно скоротиться. І тенденція показує, що пік дефіциту припаде на 2022 рік, коли потужності з видобутку досягнуть абсолютного мінімуму за останні 14 років», - йдеться в прогнозі на найближчі п'ять років . Уже в 2019 році світ переступить «магічний поріг» в 100 млн барелів на день, а у 2022-му людство, згідно з прогнозом, буде споживати до 104 млн барелів на добу, причому попит виросте переважно за рахунок Азії: Китаю і Індії.

В результаті після 2020 року - якщо зараз не буде прийнято рішення про нові проекти – «пропозиція нафти не зможе відповідати попиту», цитує видання висновок експертів МЕА. Зрозуміло, США, а також ряд членів ОПЕК, такі як Іран, Ірак і ОАЕ, підвищать обсяги виробництва, але цього буде недостатньо для утримання цін на нинішньому рівні, тим більше, що Росія в кращому випадку збереже нинішні обсяги, а Нігерія, Алжир і Венесуела, як очікується, скоротять видобуток.