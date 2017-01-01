Чи треба продавати землю? Результати опитування свідчать, у зняття мораторію немає суспільної підтримки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото VoxUkraine

Більшість користувачів інтернету вважають, що мораторій на продаж землі відміняти не можна

Продаж сільськогосподарської землі вважають злочином, який не можна допустити, 58,2% користувачів інтернету. Такими є результати опитування «Главкома», у якому взяли участь понад 20 тис. людей.

Водночас майже третина респондентів – 28,5% - переконані, що рішення щодо продажу землі, - особиста справа власників паїв, а не тих, у кого цієї землі немає. З майже 25 тис. користувачів, які взяли участь в опитуванні, тільки 13,4 % висловились на користь зняття мораторію на продаж сільськогосподарських земель, вважаючи такий крок шансом для української економіки.

Як відомо, однією з умов оновленого Меморандуму з МВФ, за яким Україна може отримати позику в $1 млрд, є зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Ймовірний текст документ оприлюднили ЗМІ.

На Банковій спочатку очікували ухвалення відповідного законопроекту до кінця 2016 року. Та парламент наприкінці жовтня 2016-го продовжив мораторій до 2018 року. Політики та експерти розходяться у думках щодо необхідності продажу землі. Так, один з найпалкіших прибічників земельної реформи, нардеп від БПП Олексій Мушак, вважає, що відкриття ринку землі дозволить залучити протягом найближчих двох-трьох років близько $10 млрд. Саме Мушак раніше зареєстрував у Верховній Раді законопроект, яким пропонується поетапне відкриття ринку землі та скасування мораторію з 1 липня 2017 року.

Натомість, на думку лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко, зняття мораторію означатиме «розграбування України». Нардеп нагадує, що Україна має 42 мільйони гектарів родючих чорноземів, які становлять 72% всієї землі України. Тимошенко наполягає, що мета прибічників продажу полягає в тому, щоб скупити українську землю 500–700 доларів за гектар.